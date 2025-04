D'Aria (Wmd): Campania polo trainante su stampa 3D Roma, 23 apr. - "La Campania si è affermata come un polo trainante nel settore della stampa 3D, una tecnologia che rappresenta non solo il presente ma anche il futuro dell'aerospazio, della metalmeccanica e della meccanica di precisione. Con il Wmd 2025 siamo orgogliosi di essere giunti alla sesta edizione, una fiera consolidata e riconosciuta a livello nazionale nel panorama industriale. Quest'anno ospiteremo le principali aziende internazionali specializzate nella produzione di macchine utensili: una novità assoluta che si sposa perfettamente con la nostra missione, ovvero rendere accessibili e fruibili tecnologie avanzate alle imprese del nostro territorio". Lo ha reso noto Alfonso D'Aria, presidente del Wmd presentendo l'evento che si terrà alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 22 al 24 maggio 2025. "Nel corso delle precedenti edizioni abbiamo registrato una crescita costante dei visitatori, con un incremento del 30%. Quest'anno - ha sottolineato Erika Capasso, event manager del Wmd - abbiamo già confermato la partecipazione di oltre 150 aziende, pronte a esporre i propri prodotti tecnologici. Le imprese avranno l'opportunità di vedere da vicino macchine utensili, tecnologie e strumenti di produzione automatizzati e all'avanguardia. Ma non solo: grazie a una piattaforma B2B dedicata, sarà possibile avviare importanti relazioni commerciali con le altre realtà presenti, fissare incontri e pianificare appuntamenti per lo sviluppo di nuovi progetti". (In collaborazione con Wmd)