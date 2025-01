Danimarca: pronti a colloqui con Trump per interessi in Groenlandia Milano, 13 gen. (askanews) - Il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen ha espresso "preoccupazione per la situazione della sicurezza nell'Artico" e ha affermato che il suo Paese è "pronto a proseguire i colloqui con il nuovo presidente per garantire i legittimi interessi degli Stati Uniti" durante una conferenza stampa a Gerusalemme.