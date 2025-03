Daniele Novara: Mamme fatevi da parte e liberate i figli adolescenti Roma, 18 mar. (askanews) - "Mollami!" (edizione BUR Rizzoli), un titolo un avvertimento, è il nuovo libro dell'autorevole pedagogista piacentino Daniele Novara - presentato in una gremita sala alla Città dell'Altra Economia (Cae) a Roma - e dedicato all'educazione dei figli adolescenti, alle strategie utili per aiutare le ragazze e i ragazzi a spiccare il volo e i genitori a vivere questo passaggio delicato senza troppe inquietudini. Ma come? "I figli vogliono vivere senza il bisogno dei genitori, allontanarsi e prendere la loro strada e far perdere le loro tracce. Quindi bisogna gestire in un certo senso la capacità di essere presenti, senza farlo presente", ha spiegato Novara ad askanews. Lasciarli liberi significa saper rispettare e gestire il loro desiderio di libertà. Tecniche come il "paletto", l'"ascolto senza commento" o il "silenzio attivo" si rivelano preziose. Novara demolisce inoltre il "mito del dialogo" con i figli adolescenti: "Ci vuole asciuttezza, riconoscere che non è una priorità assoluta dei figli parlare con i genitori o farsi ascoltare dai genitori o ascoltare i genitori. E quindi costruire comunicazioni di servizio, come le chiamo nel libro, che permettono ai ragazzi, anche attraverso la tecnica del paletto, di trovare la loro strada", ha ricordato. Genitori presenti ma non soffocanti, insomma. Mamme fatevene una ragione, in adolescenza dovete farvi da parte: "Penso che il mio libro sia liberatorio, specialmente per le mamme, perché creo tutte le tecniche e il metodo per cui possono passare la palla al papà, quando c'è, e specialmente non sentire tutta la gravità, il peso, essere più distaccate, perché avevano bisogno di voi mamme quando erano piccoli, però adesso rischiate adesso voi di essere un problema per i vostri figli", ha avvertito il fondatore del Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti (CPP) e già autore di bestseller come "Litigare fa bene". Infine l'appello di Novara ai 15enni: "Viaggia, fai esperienze reali e non virtuali, vivi anche la solidarietà, che è molto importante, vivi nel contesto dei tuoi compagni e lavora, perché anche quello è importante!". A intervistare Daniele Novara Gianna Fregonara, responsabile Scuola e Università del Corriere della Sera; l'incontro è stato introdotto da Massimo Guidotti, direttore della scuola interculturale Celio Azzurro. Intervista di Stefania Cuccato Montaggio Carlo Molinari Immagini askanews