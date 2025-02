DAMM, cybersecurity che diventa risorsa per il business aziendale Cagliari, 12 feb. (askanews) - In un mondo in cui la digital transformation crea sfide sempre più complesse, le società che si occupano di Cybersecurity sono chiamate a garantire elevati livelli di sicurezza. Aristeo Marras, è Amministratore e Founder di DAMM, società leader nella consulenza direzionale che accompagna i propri clienti nel percorso di crescita e consolidamento negli ambiti dell'Information e Cybersecurity, della Compliance Normativa, della Digital Transformation e Innovation, della Business Strategy. "Parlare del mondo della sicurezza delle informazioni oggi significa rappresentare un contesto complesso e in continua evoluzione dettato a mio avviso da due principali elementi: la trasformazione digitale che ha portato grande impatto sulle organizzazioni soprattutto dal punto di vista tecnologico, pensiamo all'avvento del cloud, dell'intelligenza artificiale di recente, ma anche a nuovi paradigmi di lavoro, come il lavoro da remoto, hanno determinato sicuramente un aumento dell'esposizione delle organizzazioni verso minacce cyber sempre più sofisticate. Un altro elemento importante a mio avviso è l'evoluzione del quadro normativo: un quadro normativo sempre più complesso, dettato da standard, da direttive, da una legislazione molto precisa anche a livello nazionale che ha determinato una complessità per le organizzazioni sempre più importante". Passaggio fondamentale sulle organizzazioni impattate e come, queste, devono procedere per adeguarsi al mutato quadro normativo: "Le organizzazioni impattate non sono piu solamente le grandi aziende o i settori considerati critici, le infrastrutture critiche, sono tutte le organizzazioni, pubbliche e private di varie dimensioni, faccio riferimento in particolare alle piccole e medie imprese italiane, in passato probabilmente affrontavano il tema della sicurezza delle informazioni come un costo aziendale, meramente come un costo aziendale, mentre adesso la sensibilità del management verso la tematica è cresciuta tantissimo, anche perché stanno riconoscendo il legame fortissimo verso la continuità del business aziendale. Se devo dire un altro elemento importante è legato alla crescita della sensibilità nella pubblica amministrazione. Negli ultimi anni la pubblica amministrazione ha aumentato tantissimo l'approccio strutturato verso la tematica, anche forte del quadro normativo veramente preciso e strutturato. L'approccio che noi adottiamo e quindi i consigli che mi sento di dare sono sempre quelli legati ad alcuni aspetti che ritengo fondamentali. Un primo aspetto è il coinvolgimento del management e quindi il coinvolgimento della direzione, della proprietà delle aziende. Senza un commitment elevato non si riesce a costruire una cultura della sicurezza in azienda e costruire un programma. Quindi questo è sicuramente il primo elemento. Il secondo elemento, più di carattere operativo, è un approccio legato a una costruzione di un programma di lungo periodo. Un programma che indirizzi il tema della sicurezza delle informazioni a tutti i livelli e in modo pervasivo dell'organizzazione". DAMM, forte del suo background nel settore, si pone come punto di riferimento per le consulenze in ambito di cybersecurity e innovazione, con un approccio integrato che mira a supportare il cliente nel raggiungimento dei propri obiettivi aziendali.