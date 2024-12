Dall'Italia una rivoluzione nel mondo dei riduttori industriali Roma, 10 dic. - Nasce a Prato un sistema di riduzione innovativo destinato a trasformare il panorama dell'industria meccanica a livello globale. Hypergear X è il suo nome ed è stato sviluppato da Elite Motion e prodotto in esclusiva da Power Metal Italia, entrambe aziende del gruppo guidato da Omar Alessandrini. Viene introdotto così un nuovo approccio nella progettazione e realizzazione dei riduttori. "I riduttori sono componenti essenziali in numerosi settori industriali, ma spesso passano inosservati", spiega Omar Alessandrini, CEO del gruppo. "Abbiamo sviluppato una tecnologia che ridefinisce gli standard del settore, offrendo maggiore efficienza, precisione e durata". Grazie a sette brevetti depositati, i riduttore garantisce irreversibilità totale e precisione assoluta, anche con gioco zero e indipendentemente dalle variazioni di temperatura. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto all'industria robotica, un mercato, quello dei riduttori, che vale 25 miliardi di euro a livello globale. Il sistema ha già attirato l'attenzione di multinazionali e aziende internazionali, inclusi importanti player giapponesi che detengono il 60% del mercato mondiale dei robot industriali. "L'interesse mostrato dalle aziende del Sol Levante e da altre realtà globali conferma il potenziale di Hypergear X nel rivoluzionare i sistemi attualmente in uso", aggiunge Alessandrini. Attualmente sul mercato, Hypergear X viene prodotto e distribuito da Power Metal Italia presso lo stabilimento di Prato. "Siamo orgogliosi di contribuire all'innovazione tecnologica partendo dal nostro territorio", conclude Alessandrini. "Crediamo che Hypergear X possa aprire nuove frontiere nella meccanica di precisione e offrire soluzioni tecniche finora impensabili".