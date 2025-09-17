Mercoledì 17 Settembre 2025

VideoDall'Afghanistan a Merano, dopo 20 anni Alidad Shiri e' italiano
17 set 2025
Dall'Afghanistan a Merano, dopo 20 anni Alidad Shiri e' italiano

Orfano a 9 anni, l'arrivo in Italia nascosto sotto un camion