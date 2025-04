Dalla farmacia a Sanremo: il percorso musicale del Dr. Pier Roma, 07 Apr. - In un contesto in cui musica e salute sembrano appartenere a mondi distinti, Pier Luigi Guida, conosciuto come Dr. Pier, ha dimostrato come queste due dimensioni possano coesistere in perfetta armonia. Proveniente da una storica dinastia di farmacisti, Guida ha trovato un modo originale per integrare la sua passione musicale con la professione, portando il suo brano fino al prestigioso festival di Sanremo. "Io e mio fratello siamo la settima generazione di farmacisti", racconta Guida, evidenziando il legame che ha sempre avuto con la farmacia. Tuttavia, la sua passione per la musica è sempre rimasta viva. "Ho ascoltato moltissima musica italiana, e questo mi ha spinto a scrivere canzoni", spiega. La svolta è arrivata quando, per divertimento, ha composto una canzone che facesse ballare, un pezzo che ha poi presentato a Sanremo. La musicoterapia, come dimostrano i dati, è una disciplina in espansione, utilizzata per affrontare diversi disturbi, dal ritardo mentale all'Alzheimer. Guida ha saputo capitalizzare su questa connessione tra musica e benessere, creando un progetto che unisce le sue due passioni. "La musica mi aiuta a rilassarmi e a tornare al lavoro con rinnovata energia", afferma. La sua esperienza a Sanremo non è stata solo una chance di visibilità, ma anche un modo per dimostrare che la musica può fungere da potente strumento per la promozione della salute. "Non c'è un palco più grande di Sanremo per farsi notare", dice Guida, sottolineando l'importanza del contesto. Nel campo della musicoterapia, un settore in cui un numero crescente di studenti si sta specializzando, come indicano i dati del Conservatorio di Verona, dove dal 2007, 134 studenti hanno completato il biennio di musicoterapia, potrebbe fungere da modello. L'approccio innovativo di Guida potrebbe ispirare altri professionisti della salute a esplorare nuove modalità di interazione con i pazienti. "Il mio lavoro è orientato alla salute, ma la musica mi consente di connettermi con le persone in un modo diverso", afferma Guida. Con il crescente interesse verso la musicoterapia e per approcci olistici alla salute, il percorso di Guida potrebbe non solo arricchire la sua carriera, ma anche contribuire a una maggiore integrazione tra musica e medicina. "Dimmi come ti senti e ti offrirò la canzone giusta", anticipa Guida, rivelando un progetto futuro che unisce musica e benessere. In un'epoca in cui la salute mentale è al centro dell'attenzione, iniziative come quella di Guida potrebbero avere un impatto positivo significativo sulla società, creando nuove opportunità lavorative e promuovendo il benessere attraverso la musica.