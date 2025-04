Dalla Cina l'auto a guida autonoma che sembra un salotto hi tech Shenzhen (Cina), 14 apr. (askanews) - Guida autonoma, sedili che massaggiano la schiena e schermi in hd per una visione cinematografica da salotto. Le auto del futuro sono già realtà in Cina e viaggiano nelle strade di Shenzhen, capitale tecnologica del paese. Qui si può incrociare la Aito M9, un suv da sei posti dotato dei massimi livelli di sicurezza ma anche di comfort. Queste auto intelligenti e performanti, che possono percorrere 1400 chilometri con una ricarica, sono frutto della collaborazione fra il marchio cinese Seres e l'innovazione di Huawei che ha fornito la tecnologia che controlla in tutto e per tutto l'auto: i fari a led smart possono cambiare direzione in funzione della larghezza o della curva della strada; mentre un lidar rileva ostacoli fino a 150 metri di distanza. La guida autonoma - che consente di abbandonare il volante, freni e acceleratore - è garantita da decine di sensori, ultrasuoni e telecamere posizionati in ogni angolo della vettura, insieme a dei modelli di mappe supportate dall'intelligenza artificiale e dal sistema operativo di Huawei Harmony Os. Un'auto avveniristica, dal prezzo relativamente abbordabile (sui 70mila euro) che al momento sta conquistando il mercato interno, in attesa di farsi spazio, un domani, anche fuori dai confini della Cina.