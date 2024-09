Dal robottino scalatore al monopattino off road, le novità a Ifa 2024 Berlino, 6 set. (askanews) -Dal monopattino che può andare agevolmente fuori dalle strade asfaltate (Segway-Nineboy ZT3 pro) al robot aspirapolvere che sale le scale o si abbassa per passare sotto ai tavolini (Dreame). Sono alcuni dei prodotti più innovativi e curiosi presentati all'Ifa 2024, la fiera di elettronica di consumo tedesca che quest'anno ha festeggiato un secolo di storia a Berlino. Tra le novità anche uno smartphone (Tcl Nxtpaper) che con un click si trasforma in un ebook grazie a un display che può riprodurre l'effetto monocromo dell'inchiostro. Grande successo poi per Honor Magic V3 il nuovo smartphone foldable che con i suoi 9 millimetri di spessore è stato presentato come il più sottile al mondo e anche tra i più resistenti, dopo una prova in lavatrice per 15 minuti. Particolarmente apprezzate anche le luci da giardino (Eufy Permanent Outdoor Lights) che si accendono all'arrivo dei proprietari di casa e si colorano in base a chi entra. Una fiera che ha dato tanto spazio agli elettrodomestici intelligenti, quanto ai nuovi chip per computer sempre più potenti, in nome dell'innovazione.