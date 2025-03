Dai Dazi a Kiev, discorso fiume di Trump: sconfitta l'ideologia woke Washington, 5 mar. (askanews) - Un discorso lunghissimo, un'ora e 39 minuti, il più lungo dei discorsi sullo Stato dell'Unione di un presidente degli Usa, quasi uno show tv. Donald Trump, al suo secondo mandato, ha ribadito su tutti i fronti la sua linea politica di fronte al Congresso riunito, rivendicando quelli che ha definito i suoi successi già in pochi giorni di governo e affermando che "l'età dell'oro dell'America è appena cominciata" e "che il sogno americano è inarrestabile". Dall'Ucraina, dopo la lite in diretta con Volodymyr Zelensky nello Studio ovale, Trump ha detto di aver ricevuto una lettera dal presidente ucraino che si è detto pronto a firmare un accordo sui minerali: "Apprezzo che abbia inviato questa lettera. L'ho ricevuta poco fa. Contemporaneamente, abbiamo avuto serie discussioni con la Russia e abbiamo ricevuto forti segnali di disponibilità alla pace. Non sarebbe bello? Non sarebbe bellissimo?". Ai dazi, con quelli già imposti a Messico, Canada e Cina e l'intenzione di proseguire su questa linea con tariffe "reciproche" che corrispondono a quelle di altri paesi: "I dazi servono a rendere l'America di nuovo ricca e a rendere l'America di nuovo grande e questo sta accadendo e accadrà piuttosto rapidamente. Creerà un po' di disturbo, ma a noi va bene così. Non sarà molto". Trump ha messo in evidenza quello che ha fatto per ritirare gli Stati Uniti da numerosi accordi internazionali, come l'Accordo di Parigi sul clima, e l'Oms. Ha ribadito di voler prendere il controllo della Groenlandia e di voler riprendersi il Canale di Panama; ha promesso un'aspra guerra ai cartelli della droga messicani e si è vantato dei numerosi ordini esecutivi firmati, tra cui il divieto per le donne transgender di partecipare a sport femminili, scagliandosi contro quelle che ha definito le "ideologie tossiche nelle scuole", e ha sostenuto di aver sconfitto l'ideologia "woke". "La nostra nazione - ha detto - non sarà più woke". Contestato più volte durante il suo discorso dai democratici, dentro con cartelli come "Falso" e fuori il Congresso, con scritte come "Rifiutiamo un'America fascista", Trump non ha risparmiato il tema immigrazione, spiegando di voler "eliminare ogni minaccia" per proteggere il Paese e ha annunciato di aver già firmato "un ordine esecutivo che impone la pena di morte obbligatoria per chiunque uccida un agente di polizia".