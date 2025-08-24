Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
VideoDa settembre in Europa stop a due sostanze per gel e smalti
24 ago 2025
  3. Da settembre in Europa stop a due sostanze per gel e smalti

Da settembre in Europa stop a due sostanze per gel e smalti

Ore contate per due ingredienti chimici potenzialmente rischiosi per la salute