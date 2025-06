Da Orban a Salvini, il raduno dei Patrioti in Francia con Le Pen Mormant-sur-Vernisson (Francia), 10 giu. (askanews) - Dal premier ungherese Viktor Orban al ministro italiano Matteo Salvini, dall'ex premier ceco Andrej Babis al leader spagnolo di Vox Santiago Abascal. Leader e politici di destra, estrema destra, anti Ue si sono riuniti a Mormant-sur-Vernisson, in Francia, all'evento organizzato dal partito di Marine Le Pen, Rassemblement National. Il raduno mira a mostrare l'unità dei leader, che si definiscono "Patrioti" contro le istituzioni di Bruxelles e il loro sostegno a Le Pen, a meno di due anni dalle elezioni presidenziali in Francia a cui Le Pen aspira a ricandidarsi, anche se ostacolata dalla sua condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici che la rende ineleggibile. Lei ha fatto ricorso.