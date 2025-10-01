"Da Milano al Futuro: Principia e la Rigenerazione Urbana che Cambia l'Italia"

Da Milano al futuro dell’Italia. La storia di Principia – nuovo nome di Arexpo – è un percorso fatto di rigenerazione urbana, visione e fiducia, che guarda a territori e persone come cuore del cambiamento. In questa puntata del vodcast Money Vibez Stories, l’amministratore delegato Igor De Biasio racconta vent’anni di carriera tra pubblico e privato e la missione di un gruppo che oggi progetta spazi per il futuro e costruisce comunità. 💡La fiducia è l’elemento fondamentale senza il quale non si va lontano. Significa costruire relazioni basate su onestà, ascolto e umiltà”, spiega De Biasio, autore del libro La leadership della fiducia. Digitalizzazione e intelligenza artificiale sono strumenti preziosi, ma per lui la creatività nasce solo dall’incontro tra persone. Ed è proprio questo lo spirito che anima il Milano Innovation District, pensato per favorire la socialità e migliorare la vita delle nuove generazioni. L’intervista condotta da @agnesepini, direttrice di @quotidiano_nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno), per il format #MoneyVibezStories continua su quotidiano.net o sul nostro canale YouTube #moneyvibez
