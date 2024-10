Da B2B a B2C, l'evoluzione di Baglioni Gioielli Valenza, 8 ott. (askanews) - La Baglioni Gioielli prepara una piccola-grande svolta. L'azienda di Valenza, realtà affermata nel settore della produzione di gioielli, vara una strategia di espansione con l'obiettivo di ampliare il suo modello di business sempre più verso il cliente finale. Guidata da sempre dal suo titolare e fondatore Leonardo Baglioni, la Baglioni Gioielli si è storicamente ritagliata uno spazio importante nel settore manifatturiero del lusso conto terzi. Così Leonardo Baglioni: "La storia della Baglioni Gioielli nasce negli anni Duemila. Dopo una mia formazione presso le più grandi aziende di Valenza, ho deciso di intraprendere la carriera dell'imprenditore. All'inizio lavoravo in autonomia e producevo prototipi. Poi l'azienda è cresciuta: dopo un periodo di lavorazione conto terzi, oggi siamo fornitori di alcuni brand leader del mercato, realizzando gioielli di alta gamma". Da oggi la Baglioni Gioielli amplia il suo business con la scelta di rivolgersi anche al consumatore finale, proponendo una gamma di gioielli unici e particolari che siano adatti ad ogni tipo di esigenza. "Il nostro approccio è sempre stato orientato al B2B - spiega Baglioni -. Ma dopo alcune ricerche di mercato, abbiamo deciso ora di avere anche un approccio B2C. Produciamo gioielli unici per quella che è la nostra ideologia di realizzazione, con l'obiettivo di soddisfare clienti particolari, con esigenze precise. Il mercato ci sta dando ragione, il fatturato è in costante aumento. L'orientamento della Baglioni Gioielli per il prossimo futuro confermerà dunque la vocazione B2B, ma sarà sempre più diretto anche al B2C". Leonardo Baglioni, originario di Latina, opera dagli anni Ottanta a Valenza e il suo percorso lo ha portato a trasformare il suo amore per l'arte orafa in abilità e competenza tecnica. "Valenza, come tutti sappiamo, è la capitale mondiale della gioielleria. Questo è il luogo ideale per chi vuole entrare nel settore della produzione gioielli di alta classe. Io sono arrivato in Piemonte nel 1986, trasferendomi dal Lazio. Dopo gli studi all'istituto d'arte, ho seguito un percorso di formazione e apprendistato in alcune tra le più importanti aziende di Valenza, e questo mi ha permesso di avere oggi la mia azienda con una produzione interna". La filosofia aziendale di Baglioni Gioielli, votata alla ricerca continua di crescita e di miglioramenti sotto tutti gli aspetti, ha permesso all'azienda di conquistare fette importanti di mercato, di creare lavoro sostenibile seguendo principi di responsabilità sociale e di ottenere importanti riconoscimenti in Italia e all'estero.