Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Killer Charlie KirkTyler RobinsonDroni PoloniaMondiali atletica 2025Audizioni X Factor
Acquista il giornale
VideoDa Adrien Brody a Dakota Johnson, star contro la violenza di genere
12 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Da Adrien Brody a Dakota Johnson, star contro la violenza di genere

Da Adrien Brody a Dakota Johnson, star contro la violenza di genere

New York, 12 set. (askanews) - Da Demi Moore a Jessica Chastain a Dakota Johnson, tante le celebrità del cinema, della musica e della moda che hanno partecipato alla quarta edizione della cena "Caring for Women" a New York, a sostegno delle organizzazioni che combattono la violenza di genere. All'evento, ospitato da Salma Hayek Pinault e dal marito François-Henri Pinault della Fondazione Kering, presso The Pool, nel Seagram Building, hanno prese parte tra i tanti anche Adrien Brody con Georgina Chapman, Jessica Chastain, Ariana DeBose, Julienne Moore, Mariska Hargitay, Demi Moore, Kirsten Dunst, Georgina Rodriguez, Linda Evangelista e Diane Von Furstenberg.