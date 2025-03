Cuoricini e "Fusa" dieci anni di vita dei Coma_Cose Milano, 7 mar. (askanews) - Sempre sorprendenti i Coma_Cose tornano con l'album Vita fusa, un titolo con molteplici sfumature di significato. "Fusa nel senso dei gatti, noi siamo dei gattari e poi si capisce già dalla copertina, Fusa perché noi siamo nella vita e nel lavoro fusi in una cosa sola che si chiama Coma_Cose e Fusa perché comunque dopo tanti anni arriva un burn out, arriva una sensazione che ti fa anche dire take it easy, rilassiamoci. Quello che è successo è stato qualcosa di incredibile, un viaggio magnifico e ci andava di raccontarlo e di tornare al punto di partenza con questo disco". I Coma_Cose celebrano 10 anni di carriera in sono cambiati e cresciuti artisticamente e come coppia. "Noi viviamo in realtà un cambiamento continuo, c'è sempre piaciuto fin dall'inizio, fin dalle prime produzioni variare molto nei generi e sperimentare sempre, siamo due persone che si annoiano con molta facilità e quindi cerchiamo di ovviare alla noia cercando sempre qualcosa di nuovo, sperimentando sempre". Cruciali nella loro carriera le partecipazioni a Sanremo Cuoricini è uno dei brani più amati del post festival. "Diciamo che siamo anche tornati perché abbiamo sentito il festival come anche casa, come un luogo dove ci siamo sempre sentiti rispettati e anche incoraggiati". Il duo celebrerà i 10 anni di carriera con due speciali date evento nei palasport di Milano (27 ottobre, Unipol Forum) e Roma (30 ottobre, Palazzo dello Sport) e con un tour estivo dove oltre alla musica porteranno dialoghi e altre forme espressive.