Culligan, italiani più sostenibili, cresce l'uso di sistemi di filtrazione Bologna, 6 dic. (askanews) - Gli italiani sono sempre più attenti alla qualità dell'acqua e agli impatti che le loro azioni possono avere sull'ambiente. Nonostante questo l'Italia è ancora il secondo Paese al mondo, dopo il Messico, per consumo di acqua in bottiglia di plastica. E' il motivo per cui Culligan ha intensificato l'impegno per promuovere comportamenti più sostenibili. "Culligan può contribuire a ridurre l'uso della plastica monodose in Italia prima di tutto educando i consumatori che possono ottenere acqua sana e sicura attraverso la filtrazione. In secondo luogo, forniamo le nostre soluzioni ovunque: a casa, in ufficio, in viaggio, possiamo fornire acqua filtrata o acqua in bottiglia o in brocche che aiutano a eliminare questo problema" ja detto Scott Clawson, Chairman & Ceo di Culligan International 155 milioni di persone hanno scelto l'acqua trattata da Culligan; questo ha consentito di risparmiare 40 miliardi di bottiglie di plastica. "Il mondo della filtrazione è cresciuto in maniera importante negli ultimi, in termini percentuali siamo vicini alla doppia cifra, ed è cresciuto sia nel mondo residenziale che nel mondo professionale. In particolare l'area dove le crescite sono più significative sono quelle relative agli impianti di filtrazione collegati alla rete idrica per gli uffici" ha spiegato Giulio Giampieri, Presidente di Culligan Italiana. Culligan cresce in Italia, dove sono impiegate oltre mille persone, tra queste più di 400 sono dedicate al servizio post-vendita di service e customer care. "Il mercato italiano è estremamente importante per Culligan. Qui siamo presenti da oltre 60 anni ed è uno dei mercati più importanti per i consumatori che si preoccupano dell'acqua potabile e di ciò che finisce nel loro corpo" ha aggiunto Clawson. Dopo una presenza di oltre 60 anni nello stabilimento industriale a Cadriano, il centro direzionale italiano si è trasferito a Bologna. "La scelta è stata di rimanere in questo territorio a cui siamo molto legati e la volontà è stata quella di costruire un nuovo headquarter che fosse più vicino alla città, che fosse facilmente accessibile per i nostri dipendenti, che avesse dinamiche di lavoro all'interno più agili, ma comunque che permettesse di lavorare in gruppo, perché questo sicuramente risponde a quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro attuale, ma soprattutto è in linea con quelli che sono i valori di questa azienda" ha concluso Giampieri. Culligan sarà "acqua ufficiale" della prossima Maratona di Bologna.