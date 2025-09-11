Cuba torna al buio, un altro blackout L'Avana, 11 set. (askanews) - Gente per le strade, torce accese, a Cuba è di nuovo blackout totale, il quinto in circa un anno "Si è verificata una totale interruzione del sistema elettrico SEN, che potrebbe essere associata a un arresto imprevisto" della centrale termoelettrica Antonio Guiteras a Matanzas, ha dichiarato il ministero dell'Energia sul proprio account X, promettendo di fare il possibile per ristabilire il servizio il prima possibile. L'isola caraibica è afflitta da continue interruzioni e guasti alle centrali termoelettriche, alcune hanno oltre 40 anni e sono obsolete; ad aggravare ci sono la pesante crisi economica e il rincaro dei prezzi dei combustibili, essenziali per continuare a produrre energia. La recente installazione di 30 parchi solari, con finanziamenti e competenze cinesi, non ha ancora alleviato la situazione.