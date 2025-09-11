Giovedì 11 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
VideoCuba torna al buio, un altro blackout
11 set 2025
  Cuba torna al buio, un altro blackout

L'Avana, 11 set. (askanews) - Gente per le strade, torce accese, a Cuba è di nuovo blackout totale, il quinto in circa un anno "Si è verificata una totale interruzione del sistema elettrico SEN, che potrebbe essere associata a un arresto imprevisto" della centrale termoelettrica Antonio Guiteras a Matanzas, ha dichiarato il ministero dell'Energia sul proprio account X, promettendo di fare il possibile per ristabilire il servizio il prima possibile. L'isola caraibica è afflitta da continue interruzioni e guasti alle centrali termoelettriche, alcune hanno oltre 40 anni e sono obsolete; ad aggravare ci sono la pesante crisi economica e il rincaro dei prezzi dei combustibili, essenziali per continuare a produrre energia. La recente installazione di 30 parchi solari, con finanziamenti e competenze cinesi, non ha ancora alleviato la situazione.