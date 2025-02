Crozza-Sinner: "Accordo per tre mesi, così vado a trovare Mattarella" Roma, 17 feb. (askanews) -"Mi sono accordato per tre mesi, così ho tempo per andare da Mattarella, anche se ha detto cosa non tanto bella, perché ha paragonato i russi ai nazisti, una brutta pagina di storia di noi te... nnisti. Se mi sento più tedesco? Sì, ma con la residenza a Montecarlo": Maurizio Crozza veste nuovamente i panni di Jannik Sinner alle prese con il caso doping, mentre venerdì 21 febbraio torna Fratelli di Crozza in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+. "Ho lo 0,1% di italianità nel sangue per colpa di fisioterapista che aveva il dito sporco di cacio e pepe - scherza Crozza-Sinner - Comunque ho accettato di essere responsabile per il mio staff così non gli ho fatto mangiare solo wurstel e crauti..."