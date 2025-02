Crozza-Mattarella: "Russia minaccia conseguenze? Mi avveleneranno?" Roma, 17 feb. (askanews) -"Nuovo attacco della Russia a Mattarella. Le sue parole avranno conseguenze. Conseguenze? I giornali esagerano sempre. Ma che conseguenze... Vuoi che mi avvelenino? Ecco il mio pranzo: insalata russa? Sarà mica meglio un toast? O forse meglio digiuno intermittente. Meglio se riprendo a mangiare nel 2029, quando finisce il mio mandato": Maurizio Crozza diventa Sergio Mattarella attaccato dai russi per il paragone fatto con il Terzo Reich, mentre venerdì 21 febbraio torna Fratelli di Crozza in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+.