Crozza imita Vespa: "Tutti gli Stati fanno cose orribili... o no?" Roma, 4 feb. (askanews) - "Voglio una volta per tutte dire che tutti gli Stati del mondo fanno delle cose orribili, tutti gli Stati rimpatriano i torturatori e tutti gli Stati vogliono imbavagliare i giudici che rompono i c*** e ogni Stato ha un giornalista di regime che per 5 minuti dice tutto quello che fa felice il governo. Vuoi dire che siamo solo noi? Mi sono venuti i 5 minuti...": un esilarante Maurizio Crozza nei panni del giornalista Bruno Vespa, nuova maschera del comico genovese, che si prepara a tornare, da venerdì 21 febbraio, in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, con il suo One man show "Fratelli di Crozza". "Fratelli di Crozza" sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. "Fratelli di Crozza" è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore Esecutivo, Patrizia Sartori.