Crozza imita anche Giuli: io amico di Meloni e della sorella "ariana"

Roma, 9 set. (askanews) - Dopo la maschera di Gennaro Sangiuliano, divenuta subito virale in rete, arriva l'imitazione del suo successore da parte di Maurizio Crozza, subito pronto a vestire i panni del neoministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il nuovo esilarante personaggio, che anticipa la nuova stagione di 'Fratelli di Crozza', in onda da venerdì 27 settembre in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, commenta così la nuova nomina: "La destra si è appoggiata ai miei due titoli. Anche senza laurea... ho due titoli: sono amico della Meloni, e di sua sorella Ariana... A qualcuno darà fastidio che dico ariana, ma ammorbidendo la voce ho tirato fuori il concetto di razza ariana. Sono stato scelto perché io ammorbidisco...".