Crosetto: in mondo dove nulla sembra più certo, valori siano saldi Milano, 10 apr. (askanews) - Forte accento posto sui valori dal ministro della Difesa Guido Crosetto alla cerimonia di Giuramento congiunto degli allievi marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare, in un discorso fortemente ancorato all'attualità. Eccone un passaggio: "Voi fate parte di quel piccolo gruppo di persone del nostro Paese che hanno deciso di offrire all'altra parte del Paese il loro lavoro per difenderlo, per creare le condizioni di pace, di stabilità, di sicurezza. È un grande compito quello che di cui parliamo oggi è profondamente diverso da quello di cui potevamo parlare cinque anni fa. E raggruppa tutti i settori, non soltanto quello terrestre, quello navale, quello aereo. La difesa significa cyber, significa protezione da minacce che non si vedono, significa studio, significa capacità di capire dove andranno e come andranno le cose in un mondo sempre più complesso, dove da un giorno all'alto cambiano gli scenari, dove quelli che erano amici possono diventare nemici, dove nulla sembra più certo", ha detto Crosetto. "Ecco, quando nulla sembra certo - ha proseguito - c'è bisogno di persone che siano ferme, che poggino su valori, che non cambiano. Perché vedete, il mondo cambia ma ci sono cose nell'umanità che non cambiano mai. I fulmini che vediamo oggi sono uguali a quelli che si vedevano diecimila anni fa. I valori su cui poggiano le forze armate sono gli stessi che possiamo ritrovare duemila, tremila anni fa. Non cambiano. Cambiano le tecnologie, cambiano gli uomini, non cambiano i valori che servono per costruire un'umanità che sappia convivere in pace, in serenità, pensando al futuro. Quelli voi presidierete, quelli vi tocca servire, quelli avete scelto di rendere importanti nella nostra vita".