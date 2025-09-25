Crosetto: "A sconfinamenti aerei russi risposta ferma e razionale" Roma, 25 set. (askanews) - Gli sconfinamenti aerei sul Fianco Est della Russia sono "un campanello d'allarme" a "provocazioni" a cui dare una risposta "ferma, ma razionale e coordinata". Lo ha detto oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto in un'informativa urgente alla Camera dei Deputati. "Lo sconfinamento sul territorio polacco del 3 settembre scorso, con oltre 20 droni, è stato considerato il più grave dall'inizio del conflitto in Ucraina, pur avendo comportato danni limitatissimi. Anche quanto accaduto in Estonia, il successivo 19 settembre, merita un'attenzione. Tre MiG-31 russi hanno penetrato lo spazio aereo esterno per solo 12 minuti per raggiungere Kaliningrad. I velivoli di Mosca sono stati intercettati da due F-35 dell'Aeronautica militare Italiana, che sono integrati nella catena di comando Nati e che li hanno scortati fino all'uscita dai cieli estoni, senza il verificarsi di alcun tipo di incidente", ha riassunto il ministro. "Sembra poco, ma parliamo di un minuto di distanza dalla capitale estone. Uno di quegli aerei, deviando, in un minuto sarebbe arrivato sulla capitale dell'Estonia: questo per spiegare perché, dal punto di vista estone, questa cosa ha un peso che forse noi da qua non riusciamo a capire", ha aggiunto il ministro.