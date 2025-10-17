Venerdì 17 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Cronaca
17 ott 2025
Roma, 16 ott. (askanews) - "Una novità di questa finanziaria è il contributo dalle banche e assicurazioni, non in ottica punitiva, ma per mettere a disposizione risorse. Ancora non sappiamo nel dettaglio, ma possiamo desumere dalle dichiarazioni di Giorgetti e dal documento programmatico di finanza pubblica le linee della nuova legge di bilancio. La parte del leone è il taglio delle tasse, la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33%, la revisione del quoziente familiare e un diverso peso della prima casa all'interno dell'Isee. E poi gli aiuti alle ristrutturazioni immobiliari. Tutto questo per una cubatura di 7-8 miliardi, circa il 40% della manovra. E senza trascurare le imprese, perché sarà previsto un importante iper ammortamento e super ammortamento a beneficio delle società. Detto ciò, credo che per fare ancora meglio si debbano estendere i crediti d'imposta delle Zes. E prenderemo in considerazione le proposte di rafforzamento del welfare aziendale per le Pmi". Lo ha detto Saverio Congedo (FdI), membro della Commissione Finanze della Camera, a Largo Chigi, format di Urania Tv.

© Riproduzione riservata