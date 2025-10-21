Martedì 21 Ottobre 2025


CronacaUsa, Philadelphia si prepara ad accogliere la FIFA World Cup
21 ott 2025
Usa, Philadelphia si prepara ad accogliere la FIFA World Cup

Londra, 21 ott. (askanews) - Gli Stati Uniti si stanno preparando ad accogliere un significativo flusso di visitatori per la Fifa World Cup, viene sottolineato alla Brand USA Travel week in corso a Londra. Molte le città protagoniste. Tra loro Philadelphia: ecco come si sta preparando. "Sono Patti Gillet del Philadelphia Convention and Visitors Bureau. Siamo davvero interessati ad accogliere gli italiani a Philadelphia nel 2025 e nel 2026, non solo per la Coppa del Mondo del 2026, ma anche per tutti i grandi eventi e le attrazioni che abbiamo in città. In effetti, abbiamo ottimi collegamenti con l'Italia in questo momento. Abbiamo voli giornalieri per Roma e voli stagionali per Milano e Napoli. Quindi, in qualsiasi modo possiate arrivare, potete volare direttamente a Philadelphia e, una volta arrivati, siamo la città americana più percorribile a piedi per tre anni consecutivi secondo USA Today. Quindi, una volta arrivati, potrete raggiungere a piedi entrambe le estremità della città in un'ora e mezza: attrazioni, musei, ristoranti, tutto a pochi passi dal vostro hotel".

