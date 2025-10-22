Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Video
Cronaca
Toscana, allerta arancione per maltempo sulla costa centro-nord
22 ott 2025
Toscana, allerta arancione per maltempo sulla costa centro-nord

Toscana, allerta arancione per maltempo sulla costa centro-nord

Firenze, 22 ott. (askanews) - Tempo in peggioramento sulla Toscana. Dopo il transito della perturbazione atlantica su tutto il territorio regionale, sono nuovi attesi temporali localmente anche forti sul centro nord della regione, in particolare sulle aree costiere. Piogge e rovesci sono previsti sulla costa settentrionale e zone limitrofe, dove saranno più probabili e frequenti, mentre nel pomeriggio le precipitazioni potranno interessare, con minore intensità, anche il resto della regione. Nella giornata di lunedì si sono già registrati allagamenti e disagi alla circolazione per le precipitazioni nella zona di Massa Carrara. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso pertanto, per tutta la giornata di mercoledì 22 ottobre, un bollettino di criticità arancione per temporali forti e per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore sulle zone costiere centro-settentrionali, dalla Versilia fino alla costa degli Etruschi, compreso l'arcipelago, e di criticità gialla sul resto della Toscana, ad eccezione delle valli del Fiora e dell'Albegna.

