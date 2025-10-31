Terra fuochi, completate prime bonifiche in siti invasi da rifiuti

Venerdì 31 Ottobre 2025

CronacaTerra fuochi, completate prime bonifiche in siti invasi da rifiuti
31 ott 2025
Villa Literno (Ce), 31 ott. (askanews) - Aree bonificate e risanate dopo anni di sversamento incontrollato e illegale di rifiuti di ogni tipo: è quanto sta avvenendo in alcuni siti della cosiddetta Terra dei fuochi. A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, sono state rimosse circa 33 tonnellate di immondizia in località I Gelsi mentre a Villa Literno oltre 50 tonnellate. Nella cittadina in provincia di Caserta i rifiuti erano stati sversati sotto un cavalcavia su via Domiziana, a breve distanza da un sito di interesse ambientale, a ridosso dei Regi Lagni e a pochi chilometri dal mare del litorale domizio. Ieri e oggi la visita del commissario di governo alle Bonifiche e dei sindaci. "A Villa Literno, sotto questo viadotto dell'asse Mediano, si riesce a portare via 80 tonnellate di rifiuti che sono stati sversati illegalmente, in spregio di tutto e soprattutto della salute dei propri concittadini - ha detto il commissario di governo per la Bonifica e la Messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati, generale Giuseppe Vadalà - Dal 19 febbraio il governo ha impresso un netto cambio di passo su quello che deve essere fatto per vari motivi: il primo è quello della salute dei cittadini, l'altro è la salubrità dell'ambiente, poi abbiamo il decoro urbano. Non ci possono essere pochi che vanno a inficiare questo non pagando la tassa che tantissimi cittadini pagano e quindi con un danno alla collettività totale. E' un'attività che è stata pensata, ideata, programmata e oggi viene realizzata: 300 tonnellate di rifiuti tolti in queste settimane. Abbiamo programmato già 300 tonnellate per le prossime settimane e così continueremo". "L'importante è fare, continuare a fare - ha aggiunto - su una massa di rifiuti così ingente che è stata scaricata in questi anni, interrata purtroppo dagli anni '80 '90, non si può essere episodici. E' una forma di collaborazione, di un sistema Stato-territorio, Stato centrale-territori che ci fa essere più efficaci. Due sono le caratteristiche principali per poter far bene: uno è quello delle risorse che occorrono per questo, l'altro è la questione del tempo: ci vuole tempo e ci vuole questo continuum che non durerà due mesi o due anni". "Penso che sia un segnale importante, un segnale che attendevamo da diversi anni, di attenzione soprattutto al territorio e di collaborazione istituzionale. Questa è la dimostrazione che - ha sottolineato il sindaco di Villa Literno, Valerio Di Fraia - quando c'è volontà e c'è collaborazione da parte degli enti si riescono a risolvere dei problemi. Sia chiaro, i problemi sono ancora tanti però penso che abbiamo iniziato con il piede giusto. Per me era importante iniziare da qui perché, oltre a essere un'area di confine territoriale, ma è a poche centinaia di metri da una delle oasi più belle d'Italia che è Soglietelle, un'oasi a gestione Lipu dove abbiamo i fenicotteri rosa, i cavalieri d'Italia", ha detto ancora il primo cittadino. "Saremo molto attenti, grazie soprattutto alle tante associazioni che collaborano a far sì che questo lavoro non venga vanificato. Abbiamo provveduto a installare telecamere, grazie alle forze dell'ordine ci sarà un controllo molto più insistente sul territorio e cercheremo ancora una volta di coinvolgere i cittadini e far capire che ci sono altri modi per smaltire i rifiuti", ha concluso. Sono 150 i cumuli di rifiuti individuati nelle ultime settimane e che saranno smaltiti.

