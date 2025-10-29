Scontro tra suv e bus carico di studenti a Treviso, morto automobilista 85enne senza patente

Mercoledì 29 Ottobre 2025

CronacaScontro tra suv e bus carico di studenti a Treviso, morto automobilista 85enne senza patente
29 ott 2025
(Agenzia Vista) Treviso, 29 ottobre 2025 Gravissimo incidente a Piavon di Oderzo, a Treviso, dove un autobus di linea Atvo è finito fuori strada dopo l'impatto con un suv. A bordo una cinquantina di studenti diretti a scuola. Una decina di loro e l'autista hanno riportato ferite lievi, mentre è deceduto l'uomo di 85 anni che era alla guida della vettura, Germano De Luca, senza patente poiché non avrebbe superato la visita medica per il rinnovo. L'ipotesi è al momento quella che possa aver avuto un malore. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

