Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra in PdfAffitti breviAumenti sigaretteCrollo oroReal Madrid Juve
Acquista il giornale
CronacaPiede diabetico, Ciancitto (FdI): Aggiornare i Lea
22 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Cronaca
  4. Piede diabetico, Ciancitto (FdI): Aggiornare i Lea

Piede diabetico, Ciancitto (FdI): Aggiornare i Lea

Piede diabetico, Ciancitto (FdI): Aggiornare i Lea

Roma, 22 ott. (askanews) - "Il paziente va educato, non solo inserito nel percorso assistenziale. La maggiore consapevolezza e informazione riduce i costi. Si parla della depressione per i pazienti con piede diabetico, ricordo che la depressione ha legami con il sistema endocrino e anche il diabete è endocrino. Penso quindi che sia necessario tenere il paziente attivo, non far smettere le attività che prima faceva. A tal proposito ricordo che al Mef, con Freni e Giorgetti, stanno lavorando per far conteggiare la prevenzione tra gli investimenti, quindi potenzialmente slegandola dal calcolo del deficit. Il DM 77 è una bella norma, che introduce più posti per medicina e scienze infermieristiche, spero si vada verso una maggiore integrazione tra ospedali e territorio, ma in ogni struttura ospedaliera se anche non c'è lo stesso livello di esperienza deve esserci lo stesso percorso terapeutico. E vanno aggiornati i Lea (Livelli essenziali di assistenza), è inammissibile non poter arrivare alle diagnosi più velocemente perché alcuni esami non sono ancora inseriti nei Lea, ogni esame inserito riduce invece i costi complessivi". Lo ha detto Francesco Maria Salvatore Ciancitto (FdI), membro della Commissione Affari Sociali alla Camera, a Largo Chigi, format di Urania Tv.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video