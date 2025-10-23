Napoli, incendio in un magazzino: evacuato un intero edificio
Napoli, 23 ott. (askanews) - Nelle immagini l'intervento dei vigili del fuoco a Napoli, dalla mezzanotte, in via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche, per l'incendio di un magazzino al piano terra di una palazzina.
Inizialmente l'intero edificio è stato evacuato per precauzione. Sono in corso le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenute anche tre autobotti in rinforzo dai comandi di Avellino, Caserta e Salerno.
