Napoli, incendio in un magazzino: evacuato un intero edificio

CronacaNapoli, incendio in un magazzino: evacuato un intero edificio
23 ott 2025
Napoli, 23 ott. (askanews) - Nelle immagini l'intervento dei vigili del fuoco a Napoli, dalla mezzanotte, in via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche, per l'incendio di un magazzino al piano terra di una palazzina. Inizialmente l'intero edificio è stato evacuato per precauzione. Sono in corso le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenute anche tre autobotti in rinforzo dai comandi di Avellino, Caserta e Salerno.

