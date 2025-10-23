Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra UcrainaVideo LouvreScommesse NbaCarlo e Camilla in VaticanoSinner Vienna
Acquista il giornale
CronacaMostra Tesori dei Faraoni, ministro Giuli: dimostra amicizia Italia-Egitto
23 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Cronaca
  4. Mostra Tesori dei Faraoni, ministro Giuli: dimostra amicizia Italia-Egitto

Mostra Tesori dei Faraoni, ministro Giuli: dimostra amicizia Italia-Egitto

Mostra Tesori dei Faraoni, ministro Giuli: dimostra amicizia Italia-Egitto

Roma, 23 ott. (askanews) - La splendida mostra sui Tesori dei Faraoni inaugurata alle Scuderie del Quirinale dimostra la profonda amicizia fra Italia ed Egitto; lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, a fianco del ministro egiziano del Turismo e delle Antichità Sherif Fathy. "I ringraziamenti più calorosi vanno agli amici egiziani che hanno la forza, la tenacia e la lungimiranza di garantire sempre all'Italia una partnership sempre così solida dal punto di vista politico e culturale. Caro ministro, è un rapporto di amicizia che si sta sedimentando sempre di più fra le nostre istituzioni; il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si avvia a compiere un viaggio molto importante per ritrovare nuovamente la presidenza al-Sissi, prendergli la mano e garantire questo sorriso che accomuna i nostri due Stati, alla luce di un progetto che avanza e che deve portare stabilità, pace e prosperità tra i nostri popoli e tra tutti i popoli del Mediterraneo" ha detto Giuli. Come si legge nella cartella stampa, la mostra, prodotta da Ales e sostenuta dai main sponsor Eni ed Impresa Sanpaolo, "si inserisce nel quadro delle relazioni culturali fra Italia ed Egitto e dialoga con gli obbiettivi del Piano Mattei per l'Africa, come esempio concreto di cooperazione fondata su conoscenza, formazione e valorizzazione del patrimonio condiviso".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video