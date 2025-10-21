Martedì 21 Ottobre 2025

21 ott 2025
Maxi operazione anti-droga nel Salento, 16 arresti

Roma, 21 ott. (askanews) - Maxi operazione dei carabinieri del comando provinciale di Lecce contro la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti nella Provincia e nei comuni di Gallipoli, Nardò, Galatone, Sannicola e Seclì, nella parte ionica del Salento. L'intervento ha mobilitato 120 militari, supportati dai comandi territoriali e altri nuclei (dal sesto Nucleo Elicotteri di Bari Palese, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori "Puglia", dal Nucleo Cinofili di Modugno (Ba), e dai militari dell'11esimo Reggimento "Puglia"). Su disposizione del Gip del Tribunale di Lecce e su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, sono state eseguite misure cautelari di cui 7 in carcere e 9 ai domiciliari su un totale di 51 indagati. Gli arrestati sono indiziati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina con armi, tentata estorsione, incendio, lesioni personali aggravate dalla deformazione dell'aspetto e altro, con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini, iniziate nel 2020 hanno portato a scoprire un traffico continuo di cocaina, eroina, marijuana e hashish, smerciati non solo nei centri abitati, anche nelle località marine più frequentate della zona. Nell'organizzazione è stato riscontrato un ruolo primario rivestito anche dalle donne di famiglia e un ampio ricorso ai sistemi di messaggistica istantanea per ordinare la droga.

