Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Video
Mattarella: Ue ritrovi slancio e coraggio, urgente accelerare
29 ott 2025
(Agenzia Vista) Firenze, 29 ottobre 2025 "Occorre ritrovare lo slancio e il coraggio che animarono i grandi passaggi istituzionali del processo di integrazione europea fino all'adozione della moneta unica. È urgente accelerare. Gli strumenti sono ben noti", così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea a Firenze. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata