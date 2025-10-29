Mattarella: Ue ha carte in regola per restare protagonista

Mercoledì 29 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
CronacaMattarella: Ue ha carte in regola per restare protagonista
29 ott 2025
(Agenzia Vista) Firenze, 29 ottobre 2025 "L'Europa dispone di risorse umane e materiali straordinarie, ampiamente consistenti e di grande qualità. Ha le carte in regola per restare protagonista e competitiva, potendo così garantire un futuro di benessere ai suoi cittadini. Ha sviluppato meccanismi di protezione sociale che assicurano cure e assistenza sanitaria, tutelando le persone dalle avversità economiche. Rimane un baluardo della democrazia, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e ha il dovere di contribuire allo sviluppo di un ordine internazionale fondato sulla pace e sulla dignità delle persone". L'ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Firenze partecipando alla riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata