Manovra, Fedriga: Soddisfatte gran parte delle richieste dalle Regioni

Mercoledì 29 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Cronaca
29 ott 2025
(Agenzia Vista) Trieste, 29 ottobre 2025 "Mi sembra che per quanto riguarda le richieste delle Regioni siano state in gran parte soddisfatte. Noi avevamo presentato un documento. Abbiamo 2,4 miliardi in più sulla sanità, e quindi sto parlando per tutte le Regioni a statuto ordinario, che diventano 2,650 miliardi dall'anno successivo; 250 milioni sulle borse di studio, 80 milioni sulla Protezione civile, un impegno importante del governo e del ministro Giorgetti per rispondere alle richieste delle Regioni stesse", così il Governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga. MediaNordEst Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata