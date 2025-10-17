Venerdì 17 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato RanucciManovra 2026Trump ZelenskyRendimenti Btp ValoreBrigitte BardotSinner Alcaraz
Acquista il giornale
CronacaIl saluto di Ranucci commosso al presidio in Rai
17 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Cronaca
  4. Il saluto di Ranucci commosso al presidio in Rai

Il saluto di Ranucci commosso al presidio in Rai

Il saluto di Ranucci commosso al presidio in Rai

Milano, 17 ott. (askanews) - Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci si è affacciato dagli uffici della Rai in via Teulada alla fine del presidio convocato in solidarietà dopo il tentato attentato esplosivo di cui è stato vittima. Il conduttore non ha rilasciato dichiarazioni ma, commosso, ha salutato le persone che hanno partecipato al presidio per dimostrargli vicinanza e sostegno. "Forza", "Siamo la scorta (mediatica)", le urla della folla in risposta.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata