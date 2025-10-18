Sabato 18 Ottobre 2025

I leader e le parole giuste

Piero Fachin
I leader e le parole giuste
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Schlein MeloniAttentato RanucciAumento sigaretteAppendino M5sSinner AlcarazBtp Valore
Acquista il giornale
CronacaGiani e Tim Burton visitano la Fortezza da Basso di Firenze
18 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Cronaca
  4. Giani e Tim Burton visitano la Fortezza da Basso di Firenze

Giani e Tim Burton visitano la Fortezza da Basso di Firenze

Giani e Tim Burton visitano la Fortezza da Basso di Firenze

(Agenzia Vista) Firenze, 18 ottobre 2025 Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è recato oggi alla Fortezza da Basso di Firenze per la XV edizione della Florence Biennal e vi ha incontrato il regista Tim Burton, visitando la sua mostra personale dal titolo “Tim Burton: Light and Darkness”. Giani ha poi accompagnato il regista a visitare i sotterranei, spiegando che gli stessi fiorentini non li conoscono. Ig Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata