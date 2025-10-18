Giani e Tim Burton visitano la Fortezza da Basso di Firenze
(Agenzia Vista) Firenze, 18 ottobre 2025
Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è recato oggi alla Fortezza da Basso di Firenze per la XV edizione della Florence Biennal e vi ha incontrato il regista Tim Burton, visitando la sua mostra personale dal titolo “Tim Burton: Light and Darkness”. Giani ha poi accompagnato il regista a visitare i sotterranei, spiegando che gli stessi fiorentini non li conoscono.
