FIFA World Cup 2026, Denver si candida come base per tifosi italiani

CronacaFIFA World Cup 2026, Denver si candida come base per tifosi italiani
28 ott 2025
Londra, 28 ott. (askanews) - Un piccolo suggerimento per visitare gli Usa in occasione dei Mondiali di calcio FIFA 2026 e non spendere troppo. Il consiglio di Visit Denver è scegliere proprio la principale città del Colorado come base per raggiungere ed assistere alle diverse partite in numerose città, grazie ai molti collegamenti. Godendosi ovviamente anche le attrazioni locali e la bellezza dei panorami. Oltre a seguire il programma delle 104 partite della Coppa del Mondo 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti d'America. Taylor Shields, direttore della Comunicazione di Visit Denver. "Gli italiani che intendono seguire la propria nazionale durante la Coppa del Mondo possono fare base a Denver. Denver ha un volo diretto da Roma durante l'estate e siamo l'aeroporto più collegato del Paese, con voli per ogni singola città in cui si disputeranno le partite della Coppa del Mondo. Chi viene a Denver troverà un ambiente un po' meno affollato, un po' meno costoso e potrà prolungare il suo viaggio ammirando un fantastico mix di montagne e città tra una partita e l'altra".

