Femminicidio, una camminata per Luciana Ronchi a Bruzzano

Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Video
CronacaFemminicidio, una camminata per Luciana Ronchi a Bruzzano
23 ott 2025
Milano, 23 ott. (askanews) - Milano, 23 ott. (askanews) - Una manifestazione silenziosa e senza slogan. Le associazioni, tra le quali Non Una di Meno, e la comunità territoriale di Bruzzano hanno manifestato con una camminata in memoria di Luciana Ronchi e "contro ogni forma di violenza maschile sulle donne e di genere". La donna, 62 anni, è stata inseguita per le strade di Bruzzano - alla periferia Nord di Milano - e infine colpita con decine di coltellate dall'ex marito da cui si era separata tre anni fa, ma che continuava a pedinarla. L'uomo, Luigi Morcaldi, 62 anni, è stato catturato dopo una fuga durata ore.

