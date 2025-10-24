Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piersanti Mattarella guantoMeteo OgnissantiLegge 104Btp ValoreTerremoto Avellino Sinner Vienna
Acquista il giornale
CronacaFarmacie, Taurino (Kitabii): partner principale Farla
24 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Cronaca
  4. Farmacie, Taurino (Kitabii): partner principale Farla

Farmacie, Taurino (Kitabii): partner principale Farla

Farmacie, Taurino (Kitabii): partner principale Farla

Roma, 24 ott. (askanews) - "Siamo alla convention di Farla Farmacie che crea un network di farmacie e sceglie come partner principale Kitabii, piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che aiuta la farmacia a gestire meglio gli spazi espositivi per aumentare il fatturato commerciale e ottimizzare le performance di tutto il team di collaborati". Così Alessandro Taurino, Founder&Ceo della start up innovativa Kitabii, alla convention Farla 2025, parlando poi della transizione digitale delle farmacie in un contesto di grande trasformazione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video