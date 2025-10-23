Farmacie, Farla: reti capitali avanzano, creare nuovo network

Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
CronacaFarmacie, Farla: reti capitali avanzano, creare nuovo network
23 ott 2025
Roma, 23 ott. (askanews) - "In un momento in cui le reti di capitali avanzano, la cooperativa Farla ha deciso di creare un nuovo network per chiamare alle armi tutte le nostre farmacie. Con l'unione e la fiducia si può avere la forza per reagire a questo momento così difficile. Da qui il network, eFFe Farmacie. Ci avvaliamo per le nostre campagne commerciali di un software che si chiama Kitabii potendo essere visti dai fornitori come una unica entità ed avere maggior potere contrattuale nell'interesse delle nostre farmacie". Lo ha dichiarato Gaetano Pedullà, direttore generale Farla, alla convention che ha lanciato "eFFe Farmacie", network di farmacie basato sul progetto Kitabii.

