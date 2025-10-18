Ecco come funziona YouPol, l'app della Polizia di Stato premiata ai ComoLake Awards

Sabato 18 Ottobre 2025

I leader e le parole giuste

I leader e le parole giuste
18 ott 2025
(Agenzia Vista) Como, 18 ottobre 2025 Ai ComoLake Awards 2025, a Cernobbio, è stato consegnato alla Polizia di Stato un prestigioso riconoscimento per l’app YouPol che ha ottenuto, per il suo contributo alla sicurezza partecipativa e alla cultura digitale responsabile, la menzione speciale nella categoria “Public Sector”. Un premio promosso dal Digital Innovation Forum, ComoLake2025, per valorizzare i migliori progetti di innovazione e trasformazione digitale nel settore pubblico e privato. La cerimonia si è svolta nella storica Villa Erba, dove le istituzioni hanno presentato progetti e startup innovative. In questo contesto la Polizia si è proposta nella sezione dedicata alle tecnologie al servizio della Pubblica amministrazione, dei cittadini e dei territori attraverso trasparenza, efficienza, accessibilità e partecipazione civica. Tra i cinquanta finalisti selezionati, YouPol si è distinta per l’impatto sociale e per l’approccio innovativo alla sicurezza collettiva. Ecco il tutorial che spiega il funzionamento dell'App. Polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

