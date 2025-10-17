Carabinieri morti nel Veronese, le bare avvolte da tricolore ai funerali di Stato
(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, ai funerali di Stato del Sottotenente Marco Piffari, del Maresciallo Valerio Daprà e dell'Appuntato scelto Davide Bernardello, deceduti nell’esplosione del casolare a Castel d'Azzano in provincia di Verona. Ecco le bare avvolte dal tricolore.
