Venerdì 17 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato RanucciManovra 2026Trump ZelenskyRendimenti Btp ValoreBrigitte BardotSinner Alcaraz
Acquista il giornale
CronacaCarabinieri morti nel Veronese, le bare avvolte da tricolore ai funerali di Stato
17 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Cronaca
  4. Carabinieri morti nel Veronese, le bare avvolte da tricolore ai funerali di Stato

Carabinieri morti nel Veronese, le bare avvolte da tricolore ai funerali di Stato

Carabinieri morti nel Veronese, le bare avvolte da tricolore ai funerali di Stato

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, ai funerali di Stato del Sottotenente Marco Piffari, del Maresciallo Valerio Daprà e dell'Appuntato scelto Davide Bernardello, deceduti nell’esplosione del casolare a Castel d'Azzano in provincia di Verona. Ecco le bare avvolte dal tricolore. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata