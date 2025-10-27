Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tudor esoneratoUragano MelissaUcraina Russia Furto LouvreElezioni ArgentinaAzzurra Barbuto
Acquista il giornale
CronacaBenessere animale, finalmente un riferimento unico nazionale
27 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Cronaca
  4. Benessere animale, finalmente un riferimento unico nazionale

Benessere animale, finalmente un riferimento unico nazionale

Benessere animale, finalmente un riferimento unico nazionale

Roma, 27 ott. (askanews) - Benessere animale, allevamento virtuoso, certificazione, garanzia per chi va a consumare carne o latte. Nella semplicità di questa equazione è sintetizzato il significato e il valore della certificazione che Qcertificazioni - società del gruppo Bureau Veritas - fra i primi del settore che in queste settimane si sono attrezzati per farlo, rilascia su base volontaria agli allevamenti di bovini e di suini, attestando un Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale. Con l'accreditamento da parte di Accredia che ha riconosciuto i primi Organismi di Certificazione, tra cui Qcertificazioni, il SQNBA (Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere animale) è ufficialmente entrato in opera con bovini allevati al pascolo e suini allevati al pascolo. E' finalizzato a valorizzare il trattamento con cui vengono allevati gli animali fornendo alla fine della catena garanzie ai consumatori finali di carne o latte. I fattori chiave in base ai quali viene riconosciuta la certificazione riguardano l'uso dei farmaci, la gestione dell'ambiente, la biosicurezza determinata ad esempio dalla presenza di roditori nelle stalle, il controllo e la gestione delle emissioni nell'ambiente, oltre che ovviamente l'alimentazione e i controlli sulla salute degli animali. E proprio la certificazione consente agli allevatori virtuosi di accedere a finanziamenti per la loro attività. Considerando che al giugno scorso risultavano presenti in Italia 5.200.000 capi bovini la certificazione del benessere animale è destinata ad assumere caratteristiche vincolanti determinate dal mercato più che dall'obbligatorietà della stessa. Obiettivi finali (perseguiti da Qcertificazioni e da Bureau Veritas) sono quelli di favorire un'informazione chiara e trasparente nei confronti del consumatore, per uniformare diversi e numerosi "claims" sul benessere animale presenti sul mercato, rispondere all'interesse internazionale sulla sostenibilità, sostenere la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica in linea con gli obiettivi PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza; e infine fornire all'operatore uno strumento efficace per il monitoraggio e il controllo del livello di qualità degli allevamenti su aspetti di benessere animale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video