Giovedì 23 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
CronacaAmbiente, Morelli: scienza e politica continuino a collaborare
23 ott 2025
Ambiente, Morelli: scienza e politica continuino a collaborare

Roma, 23 ott. (askanews) - "Scienza e politica devono continuare a collaborare come stanno facendo, non dimenticandosi di interessare l'opinione pubblica su argomenti così importanti come il dissesto idrogeologico o le bonifiche, argomenti sui quali ogni cittadino deve essere chiaramente interessato perchè lo riguarda personalmente". Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli è così intervenuto in occasione del convegno "Strategie ambientali e territoriali per costruire il futuro", promosso da RemTech e dal CNR-ITC presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

