Ambiente, Gava: per politica fondamentale supporto scienza

Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Video
CronacaAmbiente, Gava: per politica fondamentale supporto scienza
23 ott 2025
Roma, 23 ott. (askanews) - "E' assolutamente importante, anzi direi fondamentale, avere il supporto della scienza perchè se vogliamo risanare dei territori, metterli in sicurezza a salvaguardia dal dissesto idrogeologico dobbiamo affidarci all'innovazione, alla tecnologia, che solamente il mondo della scienza mette a disposizione. Noi possiamo accompagnare, fare tutta la parte legislativa necessaria ma a supporto del decisore politico deve esserci necessariamente quelle che sono le strategie che la scienza mette a disposizione". Lo ha affermato il Viceministro all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica Vannia Gava, intervenuta al convegno "Strategie ambientali e territoriali per costruire il futuro", promosso da RemTech e dal CNR-ITC presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

© Riproduzione riservata

