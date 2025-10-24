Giovedì 23 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piersanti Mattarella guantoMeteo OgnissantiLegge 104Btp ValoreTerremoto Avellino Sinner Vienna
Acquista il giornale
CronacaAmbiente, Castelli: rapporto tecnica e scelta politica centrale
24 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Cronaca
  4. Ambiente, Castelli: rapporto tecnica e scelta politica centrale

Ambiente, Castelli: rapporto tecnica e scelta politica centrale

Ambiente, Castelli: rapporto tecnica e scelta politica centrale

Roma, 24 ott. (askanews) - "Remtech ha il merito di sovraintendere a quel rapporto tra tecnica e scelta politica che è centrale nel dibattito generale ma soprattutto è stato oggetto di contributi interessanti e significativi che sono l'alfabeto e la grammatica su cui la ricostruzione post sisma 2016 deve sempre confrontarsi. Ricostruire ma ricostruire meglio e quindi reclutare gli esiti della ricerca scientifica perchè al prossimo terremoto si sia pronti con un patrimonio immobiliare più solido e capace di evitare danni a uomini e cose". E' quanto ha evidenziato il senatore Guido Castelli, Commissario Straordinario al sisma 2016, intervenuto in occasione centro dell'evento "Strategie ambientali e territoriali per costruire il futuro", promosso da RemTech e dal CNR-ITC presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video