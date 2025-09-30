Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l'uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
30 set 2025
Crolla una scuola in Indonesia, "voci sotto le macerie"

Sidoarjo, 30 set. (askanews) - Almeno tre persone sono morte e decine sono rimaste ferite nel crollo di un edificio scolastico islamico sull'isola principale dell'Indonesia, Giava, nella città di Sidoarjo. Più di 100 studenti si erano riuniti per la preghiera pomeridiana quando l'edificio a più piani è crollato improvvisamente, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Antara, citando un testimone. "Sento molte voci che piangono e gridano dalle macerie. Significa che sono ancora vivi", dice Nanang Sigit responsabile dei soccorritori spiegando che le operazioni sono molto difficili a causa del rischio di ulteriori crolli. Abdus Salam Mujib, uno dei responsabili del collegio, ha detto che l'edificio è crollato dopo che gli operai avevano versato il cemento per il terzo piano della struttura.