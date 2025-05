Crolla palazzina in provincia di Lecce, soccorsi quattro operai Lecce, 5 mag. (askanews) - A Carmiano, in provincia di Lecce è crollata parte di una palazzina in ristrutturazione. I vigili del fuoco hanno soccorso quattro operai che erano impegnati nei lavori e che sono rimasti coinvolti nel cedimento. Dalla mattinata proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area; si sta inoltre verificando se nel crollo sono rimaste coinvolte altre persone.